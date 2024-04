Arbeiter fällt von Laderampe und verletzt sich schwer

Ein Arbeiter ist im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz von einer Laderampe gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Der 32-Jährige habe mit einem Hubwagen in einer Firma in Pfreimd Paletten in den Auflieger eines Lastwagens verladen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei er am Montag zusammen mit dem Hubwagen von der rund 1,2 Meter hohen Rampe gefallen. Das rund 500 Kilogramm schwere Gerät sei aber nicht auf dem Mann gelandet. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit Verletzungen an der Wirbelsäule und am Kopf in ein Krankenhaus.

(dpa)