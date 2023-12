Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw auf der Bundesstraße 20 ist ein Autofahrer gestorben.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag bei Fridolfing (Landkreis Traunstein), wie die Polizei am Abend mitteilte. Laut den Angaben war ein 29-jähriger Sattelzugfahrer mit seinem Lkw auf der B20 von Laufen kommend in Richtung Tittmoning unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Lkw kollidierte. Der Lkw-Fahrer konnte sich demnach leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien - der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Die B20 musste an der betroffenen Teilstrecke für Stunden gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag, um den genauen Unfallhergang zu klären.

(dpa)