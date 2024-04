Bub mit Tretroller in Schwaben von Auto erfasst

Ein Zehnjähriger auf einem Tretroller ist im schwäbischen Deiningen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Junge habe am Donnerstag, wohl ohne auf den Verkehr zu achten, vom Gehweg auf die Fahrbahn gewechselt, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Ein heranfahrender Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können und den Jungen mit seinem Wagen erfasst. Der Bub kam nach dem Unfall im Landkreis Donau-Ries in ein Krankenhaus.

(dpa)