Ein Toter nach Frontalzusammenstoß zweier Motorräder

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder in Oberbayern ist ein 65 Jahre alter Fahrer im Krankenhaus gestorben.

Der andere, 56 Jahre alte Fahrer sowie seine 57-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 56-Jährige soll am Freitag bei Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kam ihm der 65-Jährige mit seinem Bike entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrer und die Sozia kamen ins Krankenhaus, wo der 65-Jährige am Samstag starb.

(dpa)