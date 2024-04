Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto im Landkreis Unterallgäu schwer verletzt worden.

Der Autofahrer hatte an einer Zufahrt zur A7 links abbiegen wollen und dem 72 Jahre alten Biker die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Zusammenprall am Sonntagnachmittag in Bad Grönenbach erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

(dpa)