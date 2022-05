Toter nach Starkregen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Nach dem Starkregen und der Überflutung der Bundesstraße 23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben Rettungskräfte einen toten Mann aus einem Kleinlastwagen geborgen.

Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Saulgrub der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Autofahrer seien in der Nacht von den Wassermassen auf der Straße im Oberland überrascht worden. Das Wasser sammelte sich in einem tieferliegenden Abschnitt der Straße und stieg auf bis zu acht Meter an, wie der Sprecher sagte. Zwei Autos und der Kleinlaster seien in der Senke stehengeblieben und wurden vom Regenwasser umschlossen.

