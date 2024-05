Dauerregen in Bayern: Welche Landkreise sind betroffen?

Zum Wochenanfang warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwetter in Bayern. Dauerregen und weitere Gewitter kündigen sich an. Eine Übersicht über die betroffenen Landkreise.

Das Wochenende war mild in Bayern. Der Start in die neue Woche dagegen turbulenter: Am Montagnachmittag zogen schwere Gewitter über den Freistaat.Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. Eine Person erlitt bei einem Unfall leichte Verletzungen. Das Gröbste ist vorbei, Unwetterwarnungen bestehen aber weiterhin für die kommenden Tage. Auch am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor "markantem Wetter" in Bayern.

Unwetterwarnung für Bayern heute: Dauerregen erwartet

Im Süden Bayerns ist mit Daureregen zu rechnen. Betroffen ist vor allem der Alpenrand. Es werden Niederschlagsmengen um die 40 Liter pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen können es sogar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter werden. Es besteht Gefahr durch überflutete Straßen oder Unterführungen. Auch vereinzelte Gewitter sind möglich – sowie punktueller Starkregen.

Unwetter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Eine Unwetterwarnung der Stufe zwei hat der DWD für folgende Landkreise ab Dienstag, 15 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 2 Uhr, ausgesprochen:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Weilheim-Schongau

Miesbach

Bad Tölz-Wolfratshausen

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgardener Land

Wetter in Bayern morgen und am Wochenende: Bewölkt und regnersich

Auch am Mittwoch bleibt es überwiegend bewölkt. Im Süden Bayerns ist es regnerisch. Die Temperatur klettert auf maximal 11 bis 17 Grad. In Unterfranken sind bis zu 20 Grad möglich – in Franken zeigt sich auch gelegentlich die Sonne. Auch Christi Himmelfahrt startet mit vielen Wolken. Im Laufe des Tages klart es allerdings aufund die Sonne zeigt sich immer mehr. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 23 Grad.