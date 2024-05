Lkw rammt Bus mit Grundschulkindern: 13 Leichtverletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem mit Schulkindern besetzten Bus und einem Lastwagen sind in München am Montag zwölf Kinder und eine Betreuerin leicht verletzt worden.

Der Lastwagen sei am Morgen auf der Autobahn 94 nach links auf die Fahrspur ausgeschert, auf der der Bus unterwegs war, teilte die Polizei mit. Der Sattelzug habe den Bus dabei vorn an der rechten Seite gerammt, woraufhin eine Tür zerbrochen sei.

An Bord waren nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt 47 Grundschulkinder und vier Betreuer aus dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn, die auf dem Weg zu einem Schulausflug waren. Drei Verletzte, darunter zwei Kinder, wurden demnach nach dem Unfall in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Laut Polizeisprecher wurde für die anderen Kinder und Betreuer ein Ersatzbus zur Unfallstelle beordert. Ob dieser die Gruppe noch an ihr Ausflugsziel oder zurück nach Hause brachte, blieb zunächst unklar.

(dpa)