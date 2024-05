Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Landkreis Oberallgäu

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall im Landkreis Oberallgäu tödliche Verletzungen zugezogen.

Der 67-Jährige war mit seiner Maschine in Buchenberg von der Straße abgekommen und in den angrenzenden Grünstreifen gestürzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen starb er am Mittwochabend noch an der Unfallstelle.

(dpa)