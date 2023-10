Rollerfahrer und Fußgängerin zusammengestoßen

Ein Rollerfahrer und eine Fußgängerin sind in Augsburg zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden.

Die 59 Jahre alte Fußgängerin lief am Mittwoch zwischen wartenden Autos durch, als sie die Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stieß sie mit einem 58 Jahre alten Mann auf einem Roller zusammen. Um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an

Der Rollerfahrer und die Fußgängerin wurden bei dem Unfall beide schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer keinen Führerschein hat. Jetzt wird gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

(dpa)