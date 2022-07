S-Bahn-Debakel: Münchens OB Dieter Reiter sieht rot

Plus Im Streit um Verzögerung und Kostenexplosion bei der zweiten Stammstrecke lässt der Münchner OB dem Ärger freien Lauf. Auch Augsburg bekommt die Folgen zu spüren.

„Unglaublich“, „unsäglich“, „eine Unverschämtheit“ – der Zorn des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) über die Hiobsbotschaften zur geplanten zweiten Stammstrecke für die S-Bahn in München kennt fast keine Grenzen. Er richtet sich in erster Linie gegen die bayerische Staatsregierung und die Bahn, aber auch gegen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).