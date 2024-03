Vorerst überwiegend kleinere Staus zum Start der Osterferien

Viele Urlauber starten direkt nach Schulschluss in die Osterferien. Dennoch waren die Straßen im Freistaat zunächst überwiegend frei. Nur in einer Region mussten Reisende Geduld haben.

Zum Start der Osterferien kamen Reisende in Bayern am Freitagnachmittag noch überwiegend gut voran. Die meisten Stellen mit dichtem Verkehr kosteten nur wenige Minuten Zeit, wie aus der amtlichen Echtzeit-Übersicht auf bayerinfo.de hervorging. Nerven brauchten hingegen Autofahrerinnen und Autofahrer rund um Nürnberg: Dort gab es auf der A3 und der A9 gleich mehrere Staus mit kräftigen Verzögerungen von mehr als einer halben Stunde.

Das grundsätzliche Bild auf Bayerns Straßen sei so zu erwarten gewesen, sagte ein Verkehrsexperte des ADAC Südbayern. Voll dürfte es eher erst am späten Nachmittag und frühen Abend werden - und die Hauptreisewelle werde wohl am Samstag kommen. "Es gibt sicher einige, die auf gepackten Koffern sitzen und nach Schulschluss gleich losstarten", erläuterte der Fachmann. Die Staus bildeten sich am letzten Schultag aber meist erst mit einigen Stunden Verzögerung. Und sehr viele reisten erst am nächsten Tag ab.

Für den Samstag erwarte er deshalb deutlich mehr Behinderungen. Grund dafür seien die Buchungsbedingungen in beliebten Ferienregionen wie etwa rund um den italienischen Gardasee, wo Quartiere meistens von Samstag auf Samstag vermietet würden, erläuterte der ADAC-Experte. Schlechte Aussichten für die Liebhaber von Gelato und Dolce Vita: Schon am Freitag herrschte vor der Baustelle auf der Brenner-Autobahn Stillstand.

In Bayern und zehn weiteren Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien. Als besonders staugefährdet gelten traditionell die Autobahnen Richtung Österreich und Italien sowie die Fernstraßen der Alpenländer. Auch die Deutsche Bahn und der Münchner Flughafen rechneten in den Osterferien mit deutlich mehr Reisenden im Freistaat. "Allein am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag starten und landen knapp 2400 Maschinen am Münchner Flughafen und es werden über 300.000 Passagiere erwartet", schilderte ein Flughafen-Sprecher.

(dpa)