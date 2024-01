Sturm und Dauerregen: Diese Landkreise sind heute in Bayern betroffen

Am Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst vor Sturm- und Orkanböen in Bayern gewarnt, nun gibt es eine Warnung vor Dauerregen. In manchen Landkreisen gilt die orange Warnstufe.

Am Mittwoch war es stürmisch in Bayern. Im gesamten Freistaat galt bis zum Abend mindestens die orange Warnstufe. Auch am Donnerstag ist es in manchen Regionen noch stürmisch. In diesen Landkreisen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mindestens bis 12 Uhr vor schweren Sturmböen:

Cham

Regen

Freyung-Grafenau

Straubing-Bogen

Deggendorf

Traunstein

Berchtesgadener Land

In diesen Regionen sind oberhalb von 1000 beziehungsweise 1500 Metern Böen mit bis zu 100 km/h möglich. Es können vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Dauerregen-Warnung für Bayern: Hier gilt die orange Warnstufe

In der Nacht zum Donnerstag hat sich der Regen an die Alpen zurückgezogen. Dort kann es den ganzen Tag über teils kräftige Schauer geben. In diesen Landkreisen erwartet der DWD zwischen 35 und 50 Liter pro Quadratmeter:

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

In anderen Regionen Bayerns ist es am Donnerstag bewölkt, am Abend kommt von Westen her allgemein wieder Regen auf. Dabei steigt die Temperatur im Fichtelgebirge auf vier und im Alpenvorland auf bis zu elf Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Am Wochenende wird es sonnig

Auch am Freitag bleibt es meist bewölkt. Im Laufe des Tages fällt von Nordwesten her verbreitet Regen. In Franken lockert es später auf. Es kann wieder windig werden. Die Temperatur steigt auf sechs bis 13 Grad.

Das Wochenende beginnt am Samstag noch wolkig oder neblig. Doch später zeigt sich häufig die Sonne. Mit drei bis acht Grad wird es aber wieder etwas kühler. In der Nacht zum Sonntag sinkt die Temperatur auf bis zu minus sieben Grad. Auch am Sonntag scheint immer wieder die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt zwischen drei und acht Grad, am westlichen Alpenrand sind bis zu zwölf Grad möglich.