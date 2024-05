Sonnenbrille oder Regenschirm? So wird das Wetter am Vatertag

An Christi Himmelfahrt und am Vatertag zieht es viele für einen Ausflug ins Freie. Macht dieses Jahr das Wetter mit? Hier gibt es die Aussichten für den Feiertag.

Die Woche in Bayern startete unruhig und wechselhaft: Regen, Wind und Gewitter zogen in den vergangenen Tagen über den Freistaat. Nur selten ließ sich die Sonne blicken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Dauerregen in einigen Landkreisen. Wie sind die Aussichten für Christi Himmelfahrt und den Vatertag am Donnerstag – lieber einen Regenschirm oder die Sonnenbrille für den Ausflug einpacken?

Am Mittwoch bleibt laut DWD jedenfalls stark bewölkt. Im Alpenvorland ist es regnerisch. An den Alpen steht Dauerregen an der Tagesordnung. In den übrigen Teilen Bayerns regnet es gelegentlich. Nur in Unterfranken lockert es sich auf. Maximal 13 bis 18 Grad sind drin. In der Nacht zieht sich der Regen in Richtung Alpen zurück, lässt aber auch dort nach.

Wetter an Christi Himmelfahrt und Vatertag 2024: Um die 20 Grad

Für Donnerstag gibt es dann bessere Nachrichten: Auch, wenn der Feiertag mit Wolken und teilweise auch etwas Regen startet, wird das Wetter im Laufe des Tages besser. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne. Es bleibt trocken. Die Temperatur liegt zwischen 16 Grad an den Alpen und 22 Grad am Untermain. Einer Fahrradtour mit der Familie, Grillen im Freien oder der klassischen Bollerwagentour steht also nichts im Weg.

Noch besser werden die Aussichten allerdings für das lange Wochenende: Am Freitag wird es bis zu 24 Grad warm. Die Sonne lässt sich immer häufiger blicken. Am Samstag sind sogar bis zu 25 Grad drin – bei überwiegend Sonnenschein und nur einigen Schleierwolken.