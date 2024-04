Der Frühsommer kommt nach Bayern – bis zu 29 Grad am Wochenende

Bis zu 29 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst am Wochenende in Bayern. In den kommenden Tagen bleibt es allerdings noch stürmisch und teils regnerisch.

Der Frühsommer steht in den Starlöchern. Nachdem bereits am Osterwochenende in Bayern Temperaturen über 20 Grad gemessen wurden, wird es in dieser Woche noch wärmer. Bis zu 29 Grad sind am Wochenende möglich. Bis dahin kann es aber noch regnen und gewittern. Zudem bleibt es vorerst stürmisch.

Am Mittwoch ist der Himmel laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist stark bewölkt. Am Nachmittag breitet sich Regen von Franken in die anderen Regionen Bayerns aus. Teilweise weht ein starker Wind. Die Temperatur steigt auf zehn bis 15 Grad.

Wetter in Bayern: Erst Regen dann Sonne in dieser Woche

Auch am Donnerstag regnet es nördlich der Donau, weiter südlich scheint zunächst noch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag und Abend wird es auch im Süden verbreitet nass. Von Franken her ziehen dann auch Schauer und einzelne Gewitter über den Freistaat. Der DWD rechnet weiterhin mit einem starken bis stürmischen Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und knapp 20 Grad entlang des Inns.

In der Nacht auf Freitag ziehen sich die Niederschläge an die Alpen und zum Bayerwald zurück, bevor sie auch dort später abklingen. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Teilweise kann es auch noch etwas regnen. Dabei wird es in Hochfranken maximal 18 Grad mild, im Alpenvorland sind bis zu 25 Grad möglich.

Frühsommer kommt am Wochenende nach Bayern

Das Wochenende startet mit viel Sonne. Zeitweise können am Samstag auch Schleierwolken über Bayern ziehen. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad wird es für Anfang April außergewöhnlich warm. Auch am Sonntag wird es größtenteils sonnig. Am Nachmittag und Abend rechnet der DWD aber vor allem im Bergland vereinzelt mit Gewittern. Die Temperatur bleibt mit 24 bis 29 Grad sommerlich warm.