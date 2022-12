Wetter

vor 13 Min.

Glatteis und Schnee in Bayern: Mit diesen Tipps kommen Autofahrer sicher an

Plus Das winterliche Wetter hat am Donnerstag weiter für Chaos auf Bayerns Straßen und Schienen gesorgt. Es gab Unfälle und Verspätungen. Ein Experte gibt Tipps fürs Auto.

Von Theresa Osterried Artikel anhören Shape

Wer in den vergangenen Tagen versucht hat, sein Auto freizukratzen, der hat sich wahrscheinlich die Zähne an einem Eispanzer ausgebissen. Aufgrund von überfrierender Nässe und Eisregen sind nicht nur die Fahrzeuge in eine gefrorene Schicht gehüllt, auch die Straßen waren gefährlich glatt. In Bayern ist es deswegen am Mittwoch und Donnerstag zu erheblichen Einschränkungen gekommen. Selbst am Münchner Flughafen waren Starts und Landungen aufgrund des winterlichen Wetters zeitweise nicht mehr möglich, mehr als 100 Flüge fielen aus. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle hat stark zugenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen