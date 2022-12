Flugzeuge können am Münchner Flughafen nicht mehr starten

Wegen des gefrierenden Regens mussten am Münchner Flughafen 133 Flüge abgesagt werden. Starts und Landungen waren nicht mehr möglich.

Am Münchner Flughafen konnten am Mittwochnachmittag keine Flugzeuge starten und landen. Grund dafür war Glättegefahr wegen des gefrierenden Regens. 133 Flüge seien abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur.

Flughafen München: Keine Starts und Landungen mehr

Die gesamte Crew des Airports sei mit 150 Räumfahrzeugen im Einsatz, um die beiden Start- und Landebahnen schnellstmöglich wieder freigeben zu können. Doch man sei dabei auch auf die Hilfe der Natur angewiesen. "Wenn kein gefrierender Regen mehr fällt, ist so eine Start- und Landebahn innerhalb von 20 bis 25 Minuten wieder benutzbar", sagte der Sprecher. Wann das der Fall sein könnte und der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht klar.

"Bitte beachte deinen Flugstatus oder wende dich an deine Airline", so der Münchner Flughafen auf Twitter. Dort wird den Passagieren zudem geraten, mehr Zeit bei der An- und Abreise einzuplanen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Eisregen behindert Flugverkehr: Wetterdienst warnt bis 18 Uhr vor Glatteis

Eine aktuelle amtliche Warnung vor Glatteis gibt es von Landshut bis Rosenheim. Auch München ist betroffen. Die Warnung gilt vorerst bis Mittwochmittag um 18 Uhr. Eine Vorabinformation des Deutsche Wetterdienst (DWD) zu Glatteis gilt für die Südhälfte Bayerns unterhalb von Ingolstadt bis Donnerstag um 9 Uhr. Der DWD rechnet auch insbesondere in den Alpen und im Alpenvorland mit massiven Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr.

Bei gefrierendem Regen fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie direkt zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einer dünnen Eisschicht.