Gewitter und Starkregen zum Wochenstart

Zum Wochenstart ist das Wetter in Bayern unbeständig. Im Laufe des Montags entwickeln sich starke Regenfälle und Gewitter. Bis Christi Himmelfahrt wird es wieder freundlicher.

Auch wenn der Montag in weiten Teilen Bayerns noch trocken startet, sind im Laufe des Tages die Regenschirme gefragt. Denn das Wetter zeigt sich wie schon am Sonntag von seiner unbeständigen Seite. Grund ist ein Tief über der Bretagne. Gewitter, starker Regen und Hagel sind vorhergesagt. Vor allem im südlichen Bayern kommen gegen Abend Unwetter vor. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 24 Grad. Auch in den nächsten Tagen gehört der Wechsel zwischen Regen, Wind und Sonne dazu.

Wetter in Bayern heute: Gewitter und Unwetter, vor allem im Süden

Ab Montagmittag (6. Mai) treten in Bayern – außer im nördlichen Franken – einzelne Gewitter und Starkregen auf, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Hinzu kommen starke Sturmböen mit etwa 70 km/h sowie Hagel. In Richtung Alpen bis nach Niederbayern entwickelt sich ein Unwetter mit Starkregen, Sturmböen um die 100km/h und Hagelkörner um die drei Zentimeter Größe. In der ersten Nachthälfte zieht das Gewitter wieder ab.

Starken Regen am Abend erwartet der DWD auch nördlich des Mains, der sich bis in die Morgenstunden des Dienstags ziehen kann. Pro Quadratmeter können zwischen 20 und 30 Liter Wasser fallen.

So wird das Wetter in Bayern morgen und an Christi Himmelfahrt: Zunächst unbeständig mit Wolken und Regen



Auch am Dienstag bleibt es in Bayern ungemütlich. Die Temperaturen sinken etwas zwischen maximal 12 und 19 Grad. Dabei ist es bewölkt mit leichtem Regen und Wind von Westen. Am Mittwoch zeigt sich zwischen Regenfällen voraussichtlich die Sonne wieder etwas mehr. Pünktlich zum Feiertag wird das Wetter wieder etwas freundlicher. Es bleibt meist trocken, zeitweise mit Sonnenschein. Es werden Temperaturen bis maximal 23 Grad erwartet.