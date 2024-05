Augsburg

18:00 Uhr

Starkregen in Augsburg: Wie gefährdet ist Ihr Stadtteil?

Plus Die Sommer werden trockener, aber wenn es regnet, dann wird es häufiger wohl richtig heftig werden. Wo in Augsburg die Gefahr für volllaufende Keller besonders hoch ist.

Von Stefan Krog

Zuletzt erwischte es in Augsburg den Stadtteil Haunstetten im Sommer 2021: Ein heftiges Gewitter entlud sich nachts über dem Augsburger Süden, die Feuerwehr musste zu etwa 100 Einsätzen ausrücken, unter anderem, um Keller leer zu pumpen, wo Wasser über Kellerfenster eindrang oder aus der Kanalisation nach oben drückte. Vergangene Woche richtete Starkregen in Franken und Hessen massive Schäden an, ein Mann starb durch einen Stromschlag im Keller. Solche Starkregenereignisse, bei denen binnen einer Stunde zig Liter pro Quadratmeter auf die Erde treffen, könnte es angesichts des Klimawandels künftig häufiger geben – die Sommer werden trockener, aber wenn es dann mal regnet, dann punktuell so stark, dass Keller und Unterführungen unter Wasser stehen. Straßen verwandeln sich dann auch fernab von Gewässern in Bäche. Die Stadt komplett dagegen zu wappnen, sagt Katastrophenschutzreferent Frank Pintsch ( CSU), sei nicht so einfach, es gebe aber Stellschrauben.

Der Kartenausschnitt aus der Risikokarte des Landesamtes für Umwelt zeigt die Augsburger Innenstadt. Links ist der Flusslauf der Wertach zu erkennen, rechts die Jakobervorstadt mit den Wallanlangen. Rote Straßen haben ein hohes Risiko bei Starkregen, die violetten Bereiche sind potenzielle Überflutungsbereiche. Foto: Landesamt für Umwelt

Wichtig sei, dass Bürger sich der Gefahren bewusster werden, so Pintsch. Die Stadt hat momentan eine Karte zur Risikolage in Augsburg in Arbeit, der Freistaat veröffentlichte vor Kurzem eine Gefahrenkarte, in der straßengenau ablesbar ist, welche Grundstücke bei starkem Regen ein Problem bekommen könnten (umweltatlas.bayern.de; dann über Menüpunkt Naturgefahren/Überschwemmungsgefahren/Oberflächenabluss navigieren). Das Landesamt für Umwelt hat dazu für ganz Bayern analysiert, wo sich Regenwasser bei Sturzregen in Abhängigkeit von der Geländebeschaffenheit in Ortschaften sammeln und auf welchen Straßen es sich konzentrieren würde. Für Augsburg verteilen sich die Straßen mit hoher Risikoeinstufung übers ganze Stadtgebiet. Eine gewisse Konzentration ist in der hoch versiegelten Altstadt zu erkennen, potenzielle Aufstaubereiche sind Teile des Stadtjäger- und Wertachviertels, Teile von Oberhausen, Bärenkeller und Herrenbach/Spickel/Textilviertel sowie ein Teil von Hochzoll-Süd. Hier besteht das Risiko von Überflutungen durch Regenwasser, das sich dort sammelt.

