Schneefälle im tschechischen Böhmerwald: Verkehrsprobleme

Eisglätte und Schneefälle haben im Südwesten Tschechiens für Verkehrsprobleme gesorgt.

Im Böhmerwald (Sumava) fielen am Donnerstag rund zehn Zentimeter Schnee, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Die Räumdienste waren unter anderem in der Gegend um Zelezna Ruda (Markt Eisenstein) nahe der Grenze zu Bayern im Einsatz, um die Straßen zu räumen.

Bei Zelnava in der Verwaltungsregion Südböhmen war die Staatsstraße I/39 zeitweise wegen eines liegengebliebenen Lastwagens gesperrt. Auch die Staatsstraße I/4 war vor dem Grenzübergang Strazny–Philippsreut vorübergehend für Lkw unpassierbar.

Am Freitag soll das ungewöhnlich kalte April-Wetter in Tschechien anhalten, wie aus der Vorhersage des staatlichen Wetterdienstes CHMU hervorging. In Höhenlagen über 700 Metern sei mit weiteren Schneefällen zu rechnen.

(dpa)