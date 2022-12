Beim Debüt dreier Neuzugänge: "Club" unterliegt den "Löwen"

Der 1. FC Nürnberg muss im ersten von fünf Testspielen in diesem Winter eine Niederlage hinnehmen. Stefan Lex trifft für den TSV 1860 München. Eine defekte Rasenheizung macht Schwierigkeiten.

Beim Debüt seiner Neuzugänge hat der 1. FC Nürnberg ein traditionsreiches Testspielduell verloren. Der Fußball-Zweitligist aus Franken verlor am Freitag beim Drittligisten TSV 1860 München mit 0:1 (0:0). Das Siegtor erzielte Stefan Lex (82. Minute) bei schwierigen Bedingungen. Nach Angaben der "Löwen" konnte ein Defekt an der Rasenheizung nicht kurzfristig behoben werden, wodurch es keine optimalen Platzverhältnisse gab.

Bei den Nürnbergern kamen vor 400 Zuschauern erstmals die drei Neuzugänge Peter Vindahl Jensen (Tor), Benjamin Goller und Florian Flick (beide Flügelspieler) zum Einsatz. "Wir sind gefordert worden, haben alle Spieler eingesetzt und haben auch ein paar kranke Spieler vermisst. Aber die, die dabei waren, haben es ordentlich gemacht", sagte FCN-Trainer Markus Weinzierl nach dem ersten von fünf Testspielen in diesem Winter. Das nächste steht am 7. Januar gegen Erzgebirge Aue an.

"Es gilt erstmal, intensiv zu arbeiten, damit wir die Basis haben, 90 Minuten körperlich hochintensiv zu spielen. Dann gilt es schon auch, "zu null" zu spielen und sich eine gewisse Anzahl an Chancen zu erspielen. Die waren heute da", sagte Weinzierl. Bis zum Rückrundenauftakt am 29. Januar gegen den FC St. Pauli gilt es vor allem, die Torgefahr massiv zu steigern. Mit 16 Toren in den ersten 17 Spielen stellt Nürnberg die schwächste Offensive der Liga.

Nach einer ernüchternden Hinrunde verbringen die Nürnberger die Winterpause auf Rang elf. Mit zwei Punkten ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz bedrohlich klein. Der dänische Torwart Vindahl vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar soll den verletzten Stammkeeper Christian Mathenia (Schulter) bis zum Saisonende ersetzen. Der ebenfalls ausgeliehene Flick (Schalke) sowie der fest verpflichtete Goller (Bremen) können die nach den Verletzungen von Tim Handwerker und Erik Wekesser (beide Kreuzband) entstandenen Lücken auf den Außenbahnen füllen.

Der TSV 1860 München hält nach einer Schwächephase weiter am Aufstiegsziel fest. Vor der WM-Pause fielen die Münchner von Rang zwei auf sechs zurück. Die lange Winterpause endet mit dem Punktspiel bei Waldhof Mannheim am 14. Januar. Auch der frühere FCN-Trainer Michael Köllner hat fünf Testspiele angesetzt.

(dpa)