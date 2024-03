Wolf reißt Wildtier bei Oberstdorf - Behörde bestätigt Verdacht

Jetzt ist es amtlich: Ein Wolf streift oder streifte durch das Rappenalptal in Oberstdorf. Die Behörden bestätigen jetzt einen Riss durch das Raubtier.

Ein Wolf hat im Rappenalptal in Oberstdorf ein Hirschkalb gerissen. Den Verdacht eines Berufsjägers, über den unsere Redaktion am Tag des Fundes (24. Februar) exklusiv berichtet hatte, bestätigt jetzt eine genetische Untersuchung von Proben.

Das gab das zuständige Landesamt für Umwelt bekannt.

Der Fall taucht seit Ende dieser Woche in der offiziellen Statistik der Behörde auf. Demnach handelt es sich um einen erstmals in der Region auftauchenden männlichen Wolf. "Bisher unbekanntes Tier, Elternrudel nicht bestimmbar", heißt es knapp auf der LfU-Internetseite Monitoring von Wölfen.

Wolf in Bergen rund um Oberstdorf: Behörde bestätigt Riss durch das Raubtier im Rappenalptal

Der Wolf erhielt die offizielle Bezeichnung: GW 3899m. GW steht für Grauer Wolf, 3899 für seine genetische Kennung, das m für männlich. Die Analyse erfolgte am Senckenberg-Institut in Gelnhausen (Hessen). Das dortige Labor wird bundesweit von Behörden beauftragt und fungiert als so genanntes "Referenzzentrum für Wolfsgenetik in Deutschland".

Wölfe im Allgäu: Diese Fälle gab es laut LfU in diesem Jahr 2024 bereits

Ob der Wolf einmalig durch das Rappenalptal zog oder weiterhin durch die Bergen um Oberstdorf streift, ist unklar. Bislang ist dem LfU nur ein Wolf als so genanntes standorttreues Tier in den Allgäuer Alpen bekannt. Es trägt die offizielle Bezeichnung GW 999m und wurde erstmals am 27. Juli 2018 im Allgäu nachgewiesen.

Das LfU hat in diesem Jahr bereits drei Wolfsrisse von Wild- oder Weidetieren im Allgäu bestätigt.

Am 3. Februar hatte ein Wolf ein Wildtier im Ostallgäu gerissen. Den genauen Ort gibt die Behörde nicht bekannt. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Diese Tier trägt die Bezeichnung GW3856m.

gerissen. Den genauen Ort gibt die Behörde nicht bekannt. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Diese Tier trägt die Bezeichnung GW3856m. Am 23. Februar tötete ein Wolf drei Schafe in Honsolgen bei Buchloe. Bei diesem Tier steht die Individualisierung noch aus.

Am 24. Februar riss GW 3899m das Hirschkalb im Rappenalptal .

Als der dort zuständige Berufsjäger den Kadaver entdeckte, fielen ihm sofort Spuren im Schnee auf, die seiner Einschätzung nach auf einen Wolf deuteten. Jetzt ist aus diesem Verdacht Gewissheit geworden.

Bereits im Dezember hatte es einen Riss in der Birgsau in Oberstdorf gegeben - War auch hier ein Wolf am Werk?

Bereits im Dezember hatte es in den Bergen rund um Oberstdorf einen viel diskutierten Vorfall gegeben. Ein Jäger fand in der Birgsau einen gerissenen Hirsch nahe eines Wanderweges. Er entnahm mit einem Landwirt Proben am Kadaver und schickte sie an ein Institut für forensische Genetik und Rechtsmedizin in Hamburg.

Eine dort erfolgte Analyse wies "auf (mindestens) einen Wolf hin, wobei aus forensischer Sicht auch ein Wolfshund-Mischling nicht ausgeschlossen werden kann".

Da das LfU in den Fall nicht eingeschaltet war und die Analyse nicht am Senckenberg-Institut erfolgte, erkennt die Behörde den Riss nicht an.

Unklar bleibt deshalb, ob es zwischen den Rissen in der Birgsau und im Rappenalptal einen Zusammenhang gibt. Die Fundorte liegen zwar in unterschiedlichen Jagdrevieren, sind aber nur etwa einen Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.