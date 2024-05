Polizisten entdecken Drogenlabor durch Zufall in Niederbayern

Polizisten haben durch Zufall ein Drogenlabor zur Herstellung von Amphetaminen in Niederbayern entdeckt.

Die Beamten seien eigentlich zur Überprüfung von aufgenommenen Personendaten in einem Mehrfamilienhaus in Landshut gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei hätten die Polizisten am Donnerstag in einer Wohnung und im Keller Drogen, Gerätschaften und Chemikalien in größeren Mengen entdeckt - woraufhin das Haus und umliegende Gebäude wegen einer möglichen Gefahr für die Bewohner kurzzeitig geräumt worden seien.

Nach erster Einschätzung der Ermittler handelte es sich bei den Gerätschaften um eine "vergleichsweise professionelle Anlage", die unter anderem zur Herstellung von Amphetamin benutzt wurde. Ermittelt werde in dem Zusammenhang gegen einen 29 Jahre alten Bewohner der Wohnung. Ein Ermittlungsrichter sollte im Laufe des Freitags über mögliche Untersuchungshaft entscheiden.

Experten hätten das Labor abgebaut und für den Transport ins Landeskriminalamt vorbereitet. Zudem hätten Ermittler verschiedene Drogen und Computerteile sichergestellt. Das Landeskriminalamt will die Beweismittel nun untersuchen und auswerten.

(dpa)