Zwischenzeugnisse für bayerische Schülerinnen und Schüler

Unmittelbar vor Vergabe der Zwischenzeugnisse an die bayerischen Schülerinnen und Schüler hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zur Gelassenheit aufgerufen.

"Wer gut abgeschnitten hat, fiebert dem Zwischenzeugnis entgegen, wer nicht in allen Fächern mit seiner Leistung zufrieden ist, ist vielleicht geknickt und macht sich Sorgen. Man darf das Zwischenzeugnis aber nicht überbewerten: Noten sind bei Weitem nicht alles im Leben", betonte Piazolo am Donnerstag in München.

Das Zwischenzeugnis wird standardmäßig immer am letzten Unterrichtstag der zweiten vollen Schulwoche im Februar ausgestellt. Allerdings gibt es in vielen Jahrgangsstufen und Schulformen auch alternative Leistungsbeurteilungen. So kann etwa an den Grundschulen auch ein sogenanntes Lernentwicklungsgespräch geführt werden. Die Viertklässler haben ohnehin bereits im Januar statt eines Zwischenzeugnisses einen Bericht über ihren Leistungsstand bekommen, bevor sie im Mai dann ihr Übertrittszeugnis erhalten.

