Nominierungen für Deutschen Filmpreis werden bekannt gegeben

Die Deutsche Filmakademie will am Dienstag (11.45 Uhr) bekannt geben, welche Produktionen für den Deutschen Filmpreis vorgeschlagen werden.

Schauspieler Lucas Reiber und Schauspielerin Dennenesch Zoudé wollen erste Nominierungen in einem Live-Stream der ARD-Mediathek verkünden. Im ARD-"Mittagsmagazin" werden im Anschluss weitere Nominierungen in Hauptkategorien veröffentlicht. Die Auszeichnungen sollen am 3. Mai in Berlin verliehen werden. Der Filmpreis ist mit insgesamt rund drei Millionen Euro dotiert und gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Im vergangenen Jahr hatte das Drama "Das Lehrerzimmer" von Ilker Çatak als bester Spielfilm die Goldene Lola gewonnen.

(dpa)