Albas Frauen: "Brauchen etwas, um das zu verstehen"

Der erste Titel für die Basketballerinnen von Alba Berlin war etwas ganz Besonderes. Der schnelle Aufstieg des Teams überrascht selbst den Sportdirektor.

Die Freude der Basketballerinnen von Alba Berlin nach der ersten deutschen Meisterschaft war riesengroß, manche Spielerin konnte es gar nicht glauben. "Wir brauchen etwas, um das zu verstehen. Deutscher Meister werden ist erst einmal verrückt und niemand von uns hat bisher in Deutschland jemals was gewonnen", sagte Kapitänin Lena Grohlisch nach 66:53-Heimsieg im entscheidenden Playoff-Finalspiel gegen den entthronten Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern.

Grohlisch fing einst als Kind bei den Alba-Minis an, seit Mittwoch ist sie deutsche Meisterin. "Mein Vater hat ein Trikot an, was ich von meinen Freundinnen in der fünften Klasse geschenkt bekommen habe. Es ist so, als würde sich der Kreis schließen", sagte die 30-jährige gebürtige Berlinerin. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

Sportdirektor: "Das kam völlig unerwartet"

Für Alba ist der erste Titel auch für die Entwicklung im Frauenbereich ein großer Schritt. "Das bedeutet uns sehr viel. Es ist die Belohnung für die gute Arbeit der Spieler, des Trainerteams und allen, die daran in den letzten Jahren beteiligt waren", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Dass es allerdings schon im zweiten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit passierte, hat selbst den Spanier überrascht. "Wir haben immer das große Potenzial in den Spielerinnen. Aber wir hätten niemals gedacht, diesen Erfolg in nur zwei Jahren. Das kam völlig unerwartet", sagte er.

Besonders gelobt wurde das Miteinander im Team. "Wir haben eine Teamchemie aufgebaut, die sehr, sehr besonders ist. Und wir haben über die letzten zwei Jahre eine mentale Härte entwickelt, die einfach den Unterschied macht", sagte Grohlisch. Für Co-Kapitänin Lucy Reuß ist die Atmosphäre richtig familiär.

Auch für die Alba-Männer eine Inspiration

Fast die gesamte Männer-Mannschaft war auch in der Halle und feierte die Frauen. Aber die Meisterschaft haben die Frauen den Herren in dieser Saison nun voraus. "Deshalb könnte dieser Titel für die Männer eine Inspiration sein. Wir inspirieren uns gegenseitig", meinte Ojeda.

(dpa)