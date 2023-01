17-Jähriger in Restaurant geschlagen und ausgeraubt

Nach einem Abendessen im Restaurant ist ein 17-Jähriger von mehreren Männern geschlagen und ausgeraubt worden.

Nach einem Abendessen im Restaurant ist ein 17-Jähriger von mehreren Männern geschlagen und ausgeraubt worden. Der Jugendliche hatte am Freitagabend zusammen mit einer Begleiterin in einem Restaurant in der Kollwitzstraße im Ortsteil Prenzlauer Berg (Berlin-Pankow) gegessen, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem sie gezahlt hatten, ging der 17-Jährige demnach auf die Toilette ins Untergeschoss. Zwei Männer vom Nebentisch folgten ihm dorthin und traten und schlagen den Angaben zufolge auf ihn ein. Eine Frau habe währenddessen vor den Toilettenräumen Wache gehalten.

Anschließend flüchteten die drei Täter den Angaben zufolge mit dem Rucksack des Jugendlichen. Der 17-Jährige gab an, zwischenzeitlich ohnmächtig geworden zu sein. Er kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

