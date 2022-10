Auto brennt in Marzahn - Polizei vermutet Brandstiftung

Ein abgestelltes Auto hat am frühen Samstagmorgen in Berlin-Marzahn gebrannt.

Ein Fußgänger entdeckte die Flammen an dem Wagen auf einem Parkplatz am Parsteiner Ring, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Das Auto brannte den Angaben zufolge komplett aus. Niemand wurde verletzt. Die Beamten vermuten Brandstiftung. In Berlin werden seit Jahren immer wieder geparkte Fahrzeuge von Unbekannten angezündet.

(dpa)