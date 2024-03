Volle Flaschen aus Hochhaus geworfen: Kind knapp verfehlt

Aus einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg haben unbekannte Täter volle Flaschen geworfen, die knapp ein kleines Kind verfehlten.

Die Flaschen schlugen aus großer Höhe am Donnerstagabend unmittelbar neben dem vierjährigen Mädchen auf, das gerade mit seiner Mutter den hinteren Eingang des Hauses benutzen wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich in der Dolgenseestraße in Friedrichsfelde. Ein Zeuge und die Mutter des Mädchens beobachteten, dass vier Jugendliche im Erdgeschoss aus einem Fahrstuhl kamen. Sie sprachen sie an, die Jugendlichen hätten schnell den Ort verlassen. Alarmierte Polizisten hätten vergeblich die Umgebung abgesucht.

(dpa)