Berlin

vor 27 Min.

Merkel trägt sich in Kondolenzbuch für Queen ein

Artikel anhören Shape

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in der britischen Botschaft in Berlin in das Kondolenzbuch für die Queen eingetragen.

Dabei wurde sie am Dienstag von Botschafterin Jill Gallard empfangen. Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey drückte ihre Trauer aus. Sie legte vor der Botschaft Blumen nieder und trug sich ebenfalls in das Buch ein. Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Tweet der Senatskanzlei

Erklärung vom Büro Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel (dpa)

Themen folgen