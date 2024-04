Motorradfahrer weicht Moped aus und stürzt: Schwer verletzt

Am Samstag ist ein Motorradfahrer in Marzahn unterwegs, als ein neben ihm fahrender Motorroller die Fahrspur wechselt. Der Biker stürzt, die Polizei ermittelt.

Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist in Berlin-Marzahn bei einem Ausweichmanöver gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wollte auf der Märkischen Allee einem Moped ausweichen, das zunächst auf der rechten Fahrspur neben ihm fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der unbekannte Mopedfahrer soll, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die linke Fahrspur gewechselt sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung ein.

Die Maschine des 59-Jährigen geriet ins Schlingern, es kam zum Sturz. Der Mopedfahrer fuhr indes weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Der 59-Jährige verletzte sich nach Polizeiangaben bei dem Unfall am Samstagmittag an der Schulter, an den Armen und an den Beinen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)