Verkehrsunfall in Adlershof: 35-Jährige schwer verletzt

Eine 35-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Adlershof schwer verletzt worden.

Die Frau verlor am Samstagabend auf der Straße Ernst-Ruska-Ufer die Kontrolle über ihren Wagen und überschlug sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Helfer retteten die schwer verletzte Frau aus ihrem Auto, sie soll deutlich nach Alkohol gerochen haben. Die 35-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein der 35-Jährigen.

(dpa)