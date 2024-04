Knallgeräusche und kaputte Fenster: Polizei findet Drogen

Zeugen hören laute Knallgeräusche, vor Ort stellen Einsatzkräfte zerborstene Fenster fest: Die Polizei findet in der betroffenen Wohnung schließlich Drogen.

Nach explosionsartigen Knallgeräuschen aus einer Wohnung in Berlin-Britz haben Ermittler dort Drogen in größerer Menge gefunden. Zeugen hatten Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag wegen der Knallgeräusche alarmiert, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte demnach mehrere zerborstene Fenster an der Wohnung im zweiten Stock fest.

Die Beamten vermuteten zunächst, dass es sich um eine Explosion gehandelt haben könnte, und evakuierten das betroffene Mehrfamilienhaus und zwei weitere in der Nähe, wie es hieß. Sprengstoffexperten untersuchten Proben von Stoffen aus der Wohnung: Es handelte sich um Drogen in größerer Menge, mutmaßlich Kokain und Cannabis.

Außerdem fanden die Ermittler demnach Gegenstände zum Verarbeiten und Verpacken von Drogen. Mieter der Wohnung trafen die Polizisten den Angaben zufolge nicht an.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beamten untersuchen etwa die Beschaffenheit und den Umfang der Drogen und, was die Fenster zum Bersten brachte.

(dpa)