Bobic scheidet aus Aufsichtsrat der DFL aus

Fünf Tage nach seinem Aus bei Hertha BSC hat Fußball-Funktionär Fredi Bobic sein Amt als Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga (DFL) niedergelegt.

Dies teilte die DFL am Donnerstag mit. Der 51 Jahre alte Ex-Profi war erst im August 2022 in den Aufsichtsrat gewählt worden. "Der Aufsichtsrat bedauert, dass Fredi Bobic aus dem Gremium ausscheidet", sagte Hans-Joachim Watzke als Vorsitzender. Über eine Nachfolge von Bobic, der auch aus der "Kommission Fußball" ausscheidet, soll die DFL-Mitgliederversammlung im März entscheiden. Die Hertha hatte sich am vergangenen Samstag von Bobic getrennt.

(dpa)