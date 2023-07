Wettschuld: Mattuschka mit "Respekt" vor Trimmel-Tattoo

Sky-Experte Torsten Mattuschka hat versprochen, sich sein erstes Tattoo stechen zu lassen, falls der 1. FC Union Berlin in die Champions League kommt. Bald muss er die Wettschuld einlösen.

Mit etwas Unbehagen wird sich Sky-Experte Torsten Mattuschka bald sein erstes Tattoo stechen lassen - und zwar von Bundesliga-Profi Christopher Trimmel. "Angst habe ich nicht. Aber Respekt. Ich bin ja noch total unbefleckt, was das betrifft", sagte Mattuschka der Deutschen Presse-Agentur: "Ich weiß halt nicht, wie es ist. Trimmi hat gesagt, er hat eine Creme, die betäubt. Soll er die draufschmieren und dann hoffe ich, dass es nicht ganz so weh tut."

Mattuschka hatte seinem früheren Mitspieler Trimmel im Januar am Mikrofon versprochen, sich von ihm sein erstes Tattoo stechen zu lassen, falls sich der 1. FC Union Berlin für die Champions League qualifiziert. "Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass sie es schaffen", sagte der 42-Jährige: "Aber wenn ich sowas mache, dann steh’ ich dazu. Sie haben es geschafft, also soll er sich auf mir verewigen."

Union-Profi Trimmel, der auch Tätowierer ist, habe ihm versprochen, aus dem am Montag beginnenden Trainingslager des Fußball-Bundesligisten Motiv-Vorschläge zu schicken. "Irgendwas mit Champions League und Union", sagte Mattuschka. Seine Tochter dürfe dann sagen, an welche Körperstelle es gemacht wird. Auf jeden Fall soll es bei normaler Kleidung nicht sichtbar sein. "Ich denke mal, es wird der Oberschenkel, aber ich muss noch schauen", sagte Mattuschka: "In jedem Fall werd’ ich mich bald auf die Liege legen und dann Trimmi loshacken."

(dpa)