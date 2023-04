Polizei kontrolliert Demonstrationsverbot in Neukölln

Die Berliner Polizei hat auch am Sonntagnachmittag kontrolliert, ob das Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration eingehalten wird.

Rund um das Rathaus Neukölln und am Hermannplatz waren mehrere Einsatzwagen zu sehen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Lage zunächst ruhig. Rund 300 Kräfte waren nach seinen Angaben im Einsatz.

Ursprünglich waren am Wochenende zwei Versammlungen mit jeweils rund 100 Teilnehmern zum "Tag der palästinensischen Gefangenen" in israelischen Gefängnissen angemeldet. Die Polizei verbot beide mit der Begründung, es könnte zu volksverhetzenden oder antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten kommen.

Eine der Versammlungen hätte am Samstagabend am Hermannplatz stattfinden sollen, die Polizei kontrollierte auch dort mit rund 350 Einsatzkräften. Die zweite Demonstration hätte am Sonntagnachmittag stattfinden sollen.

Hintergrund der Verbote ist auch eine Demonstration am Karsamstag, bei der nach Angaben von Beobachtern israelfeindliche und antisemitische Parolen gerufen worden waren. Die Polizei stand in der Kritik, weil sie die Demonstration nicht gestoppt hatte.

(dpa)