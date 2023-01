Feuerwehreinsatz

07:01 Uhr

Feuer in Berliner Wohnhaus: Löscharbeiten laufen

In einem Wohnhaus in Berlin-Grünau ist am Montagmorgen im Dachgeschoss ein Brand ausgebrochen.

Die Löscharbeiten laufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine Person sei von Einsatzkräften mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss des Hauses gerettet worden. 92 Feuerwehrkräfte sind demnach derzeit im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit unklar. Zur Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt. (dpa)

