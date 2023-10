Hertha droht Ausfall von Bence Dardai

Hertha BSC muss voraussichtlich mehrere Wochen auf Jungstar Bence Dardai verzichten.

Beim 3:1 gegen den SC Paderborn am Samstag verletzte sich der 17-Jährige in einem Zweikampf am Knöchel. "Er sieht nicht gut aus. Er ist im Krankenhaus", berichtete Trainer und Vater Pal Dardai nach der Partie. Ein Ausfall des U17-Europameisters würde Herthas Sorgen in der Offensive vergrößern. Seit Mitte September fehlt schon Dardais Sohn Palko aufgrund einer Bänderverletzung.

(dpa)