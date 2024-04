Stürmerin Lange bleibt Unionerin

Der 1. FC Union hat den Vertrag mit Stürmerin Lange verlängert. Die zurückliegenden Monate waren für die 23-jährige Rosenheimerin nicht einfach.

Maria Cristina Lange bleibt dem 1. FC Union Berlin in der kommenden Saison im Sturm erhalten. "Ich bin bei Union von Anfang an gut aufgenommen worden und war von den professionellen Bedingungen, die uns Spielerinnen geboten werden, beeindruckt", äußerte Lange in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch. Zur Vertragslaufzeit machten die Berlinerinnen keine Angabe.

Im Sommer 2023 wechselte die 23-Jährige vom Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam zu den Unionerinnen in die Regionalliga. Seit November fehlt die Offensivspielerin jedoch wegen einer Knieverletzung. "Der Verein hat mich seit meiner Verletzung auch bei der Reha tatkräftig unterstützt. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich meinen Vertrag verlängert habe und wir die erfolgreiche Zeit fortsetzen können."

Die Unionerinnen stehen derzeit als Tabellenführer der Regionalliga Nordost vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am Sonntag trifft die Mannschaft auf die Spielerinnen des SV BW Berolina Mitte Berlin.

(dpa)