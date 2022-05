Feuer auf Köpenicker Sportgelände: Restaurant brennt ab

Mehrere Brände auf einem Köpenicker Sportplatz sorgen für einen großen Einsatz der Feuerwehr. Ein Restaurant brennt nieder, ein benachbarter Öltank muss geschützt werden.

In Berlin-Köpenick ist am Sonntagmorgen ein Restaurant auf einem Sportgelände in Brand geraten und nach Feuerwehrangaben vollständig abgebrannt. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es handelte sich demnach um ein Gebäude in Holzbauweise. Bereits kurz zuvor habe es "zwei kleinere Brände" auf dem Grundstück an der Wendenschloßstraße gegeben. Eine mobile Toilette und ein Verschlag hätten gebrannt. "Bei den Löscharbeiten wurde dann das Feuer an dem Restaurant entdeckt", erklärte der Sprecher.

Das Sportgelände wird vom Köpenicker Fußball Club genutzt, wie ein Vereinssprecher am Sonntag bestätigte. Insgesamt seien rund 120 Brandbekämpfer vor Ort gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher. Eine große Herausforderung sei die Nachbarschaft zur Firma Vattenfall gewesen. "Dort steht ein großer Öltank. Wir konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern".

Zwei weitere Gebäude auf dem Sportplatz blieben von den Flammen demnach verschont. Nach dem Brand am Sonntagmorgen war von dem 600 Quadratmeter großen Lokal nur ein schwarzes Gerippe übrig geblieben. Die Feuerwehr war noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Brandursache war zunächst unklar. "Ein Brandkommissariat wird sich im Laufe des Tages damit beschäftigen", sagte eine Polizeisprecherin.

(dpa)