Demonstranten blockieren erneut Autobahnausfahrten in Berlin

Klimaschutz-Aktivisten haben am Freitagmorgen ihre Straßenblockaden in Berlin fortgesetzt.

Die Verkehrsinformationszentrale twitterte einen Hinweis auf Demonstranten an der Ausfahrt Steglitz der A 103. Dort baue sich stadtauswärts ein Stau auf. Die Polizei teilte mit, an der Blockade an der Ausfahrt Wolfensteindamm seien neun Personen beteiligt. Weitere Blockaden gebe es an der Ausfahrt der A 111 am Kurt-Schumacher-Damm in Tegel und an der Ausfahrt Prenzlauer Promenade/Granitzstraße der A 114 in Berlin-Weißensee.

Die Gruppe "Letzte Generation" blockiert seit knapp drei Wochen fast jeden Morgen Autobahnausfahrten im Berliner Stadtgebiet. Viele Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegbringt. Bereits von Januar bis März hatten die Demonstranten immer wieder Autobahnausfahrten blockiert.

(dpa)