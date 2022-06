Lisicki bereitet Tennis-Partnerin schönen Geburtstag

Die Reise nach dem Comeback geht für Sabine Lisicki weiter. Mit vielen Punkten sorgt die Berlinerin dafür, dass ihre Partnerin einen schönen Geburtstag feiern kann.

Turnierdirektorin Barbara Rittner überreichte die Geburtstagstorte, das Publikum sang "Happy Birthday". Der Sieg von Geburtstagskind Bianca Andreescu, die 22 Jahre alt wurde, und ihrer zehn Jahre älteren Partnerin Sabine Lisicki über das an Nummer drei gesetzte amerikanisch-japanische Duo Asia Muhammad und Ena Shibahara mit 7:6 (7:4), 1:6, 10:7 war am Donnerstag die Kirsche auf der Torte. "Bibi und Bine", wie die beiden Tennisspielerinnen in Anlehnung an die Kinderserie "Bibi und Tina" auf dem Rasenplatz in Berlin gerufen wurden, strahlten dabei ganz glücklich.

Im Halbfinale treffen Lisicki/Andreescu bei der mit 790.000 Euro dotierten Veranstaltung auf die topgesetzten Storm Sanders/Katerina Siniakova. Das australisch-tschechische Duo hatte sich zuvor mit 3:6, 7:6 (7:5), 12:10 gegen Nicole Melchiar-Martinez aus den USA und die Australierin Ellen Perez durchgesetzt.

Dabei begann es für die Berlinerin gar nicht gut. Im dritten Spiel brachte Lisicki ihren Aufschlag nicht durch, besser klappte es bei ihrem zweiten Aufschlagspiel, mit dem sie auf 3:4 verkürzen konnte. Mit ihrem risikobehaftetem Spiel, bei dem nach der langen Verletzungspause manchmal das Feintuning fehlte, ebnete Lisicki aber mit zwei blitzsauberen Attacken das Break zum 5:5 und brachte anschließend ihr drittes Aufschlagspiel sicher zur 6:5-Führung durch. Anschließend vergab das Duo drei Satzbälle und musste in den Tiebreak - Ausgang 7:5.

Und auch beim ersten Aufschlagspiel von Geburtstagskind Andreescu sicherte Lisicki den entscheidenden Punkt zum 1:1, verlor aber anschließend ihr Aufschlagspiel zum 1:3. Da auch Andreescu ihr zweites Aufschlagspiel abgab und der zweite Durchgang verloren ging, musste der Match-Tie-Break entscheiden. In dem zunächst ausgeglichen verlaufenden Entscheidungssatz hatten dann Lisicki/Andreescu beim 9:7 drei Matchbälle - und Lisicki verwertete gleich die erste Chance.

Zuvor hatten in der Einzel-Konkurrenz Olympiasiegerin Belinda Bencic, Coco Gauff und Ons Jabeur das Viertelfinale erreicht. Die 25-Jährige Schweizerin gewann gegen die Russin Anna Kalinskaja mit 6:4, 1:6, 6:1. Gauff setzte sich mit 6:0, 6:4 gegen Xinyu Wang aus China durch, die top-gesetzte Ons Jabeur aus Tunesien qualifizierte sich zum Auftakt des Tages mit 6:2, 7:6 (10:8) gegen die Amerikanerin Alycia Parks für die Runde der letzten Acht.

(dpa)