Saisonende für Lückenkemper: Auch kein Start beim Istaf

Ohne Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper findet am Sonntag das traditionelle Leichtathletik-Meeting Istaf im Berliner Olympiastadion statt.

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, beendet die 26-Jährige wegen eines Virusinfektes vorzeitig ihre Saison.

Mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel hatte Lückenkemper bei den Weltmeisterschaften in Budapest am vergangenen Samstag im Finale den sechsten Platz belegt. Die angestrebte erstmalige Qualifikation für das Einzel-Finale hatte sie verpasst. "Ich musste seit der Rückkehr von der WM in Budapest das Bett hüten", sagte Lückenkemper in einer Mitteilung der Istaf-Veranstalter. "Leider werde ich nicht rechtzeitig fit und kann diesmal nicht dabei sein."

Aus dem deutschen WM-Team, das in Budapest ohne Medaille blieb, sind unter anderem Speerwurf-Europameister Julian Weber und Kristin Pudenz dabei. Die Olympia-Zweite wird im Diskus-Wettbewerb gegen die Olympiasiegerin und WM-Zweite Valarie Allman aus den USA antreten. Auch der EM-Zweite und WM-Fünfte im Hochsprung, Tobias Potye aus München, wird beim Istaf starten.

