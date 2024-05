22-Jährige stirbt im Krankenhaus nach Baumsturz auf Kleinbus

Ein Kleinbus war mit neun Menschen auf der Landstraße unterwegs. Im Sturm stürzt ein Baum auf das Auto. Eine junge Frau ist nun ihren schweren Verletzungen erlegen.

Eine 22-Jährige ist nach einem Autounfall bei Wusterhausen/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gestorben. Die junge Frau erlag am Donnerstag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Am Mittwochmittag war sie mit acht Mitfahrern in einem Kleinbus auf der Tramnitzer Straße im Ortsteil Brunn unterwegs. Im Sturm stürzte ein Baum auf das fahrende Auto. Äste schlugen dabei durch die Frontscheibe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Schwerverletzte in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

(dpa)