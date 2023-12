Grüne wollen Landesvorstand im zweiten Anlauf wählen

Der erste Anlauf hat nicht geklappt. Die Berliner Grünen versuchen nun noch einmal, einen neuen Vorstand zu wählen. Die Kandidatin für die Vorstandsspitze ist eine alte Bekannte.

Nach dem abgebrochenen Parteitag am Samstag nehmen die Berliner Grünen einen zweiten Anlauf, ihren Landesvorstand zu wählen. Am Mittwochabend (19 Uhr) kommen sie dafür in Berlin-Kreuzberg zusammen. Am Samstag hatte die Kandidatin des Realo-Flügels, Tanja Prinz, die zusammen mit dem Parteilinken Philmon Ghirmai Landesvorsitzende werden wollte, in drei Wahlgängen keine Mehrheit bekommen. Die Landesdelegiertenkonferenz wurde daraufhin abgebrochen. Am Mittwoch stellt sich die Berliner Bundestagsabgeordnete Nina Stahr zur Wahl.

Sie soll übergangsweise Landesvorsitzende werden, wie Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch am Dienstag für den Realo-Flügel mitteilte. Stahr, die aus dem Kreisverband Steglitz-Zehlendorf kommt, hat Erfahrung mit dem Amt: Sie war bereits von 2016 bis 2021 Vorsitzende der Berliner Grünen und soll die Aufgabe bis maximal Mai 2024 übernehmen.

Die Frage, wer die Berliner Grünen künftig führen soll, hatte in den vergangenen Wochen für viel Verunsicherung in der Partei gesorgt. Prinz steht für einen Teil der Realos, der Kritik am Landesvorstand übt und eine bürgerlichere Partei will.

Beim Parteitag gab es dafür erkennbar keine Mehrheit. Nina Stahrs Aufgabe wird es im Fall ihrer Wahl sein, einen Dauerstreit in der Partei zu verhindern. Neben den beiden Landesvorsitzenden sollen am Mittwochabend unter anderem auch ein neuer Schatzmeister sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt werden.

(dpa)