Bahnrad: Berliner Reinhardt vor Champions-League-Debüt

Der zweimalige Madison-Welt- und Europameister Theo Reinhardt aus Berlin gibt in dieser Saison sein Debüt in der UCI Track Champions League.

Die Bahnradsport-Serie startet am 21. Oktober in Palma de Mallorca und kommt eine Woche später in das Berliner Velodrom. "Auf mein Heimrennen am 28. Oktober freue ich mich natürlich besonders. 2022 war es ein sehr schöner Abend mit vielen Zuschauern im Velodrom - ich hoffe, dass es dieses Jahr ähnlich wird", sagte der 33-Jährige am Mittwoch. Reinhardt wird der einzige männliche deutsche Teilnehmer in dieser Champions-League-Saison ist sein.

