Kokain und Waffen entdeckt: Haftbefehl gegen 47-Jährigen

Bei einer Razzia wegen illegalen Drogenhandels hat die Polizei am Mittwoch unter anderem Kokain, Waffen und Munition entdeckt.

Rund 200 Einsatzkräfte durchsuchten am Morgen zehn Gewerbebetriebe und Wohnungen in Moabit, Kreuzberg und am Baumschulenweg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen einen 47-Jährigen, der laut Ermittlungsbehörde eine Schankwirtschaft betreibt, erging ein Haftbefehl. Im Keller seines Wohnhauses seien Drogenspürhunde auf mehrere Kilogramm weiße Substanz gestoßen - ein Schnelltest ergab, dass es sich um Kokain handelt. Außerdem wurden im Lokal zwölf Glücksspielgeräte wegen fehlender Konzession außer Betrieb genommen.

Die Einsatzkräfte stellten bei ihren Durchsuchungen unter anderem zwei Autos, eine fünfstellige Bargeldsumme, Schmuck und Kryptowährungsspeicher sicher. Zudem wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Es geht dabei laut Staatsanwaltschaft um eine Immobilie "im hohen sechsstelligen Vermögenswert".

(dpa)