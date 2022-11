23-Jähriger verirrt sich im Dunkeln im Wald

Ein junger Mann hat sich am Mittwochabend im Wald bei Pinnow (Spree-Neiße) verirrt und eine Polizeiaktion mit Hubschrauber und Fährtenhund ausgelöst.

Der 23-Jährige, der angab, er wollte Pilze suchen, musste über Nacht in der Kälte ausharren. Erst am Donnerstagmorgen - nach etwa zwölf Stunden - konnte ihn die Polizei am Ortseingang von Lübbinchen in der Gemeinde Schenkendöbern antreffen. "Er hat bestimmt gefroren", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Er sei sonst aber wohlauf gewesen und gleich nach Hause gebracht worden.

Gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend habe sich der 23-Jährige aus dem Spree-Neiße-Kreis per Handy bei der Polizei gemeldet und gesagt, er habe die Orientierung im Wald verloren, sagte der Sprecher der Polizei. Der Akku seines Handys sei zu dem Zeitpunkt schon fast leer gewesen. Der Polizeisprecher sagte: "Das ist ein großes Areal, da kann man schon einige Stunden laufen."

(dpa)