Großbrand in Lagerhalle verursacht Millionenschaden

Der Brand einer Lagerhalle in Turnow (Landkreis Spree-Neiße) hat nach Polizei-Angaben einen Schaden von mutmaßlich zwei Millionen Euro verursacht.

Seit dem späten Dienstagnachmittag sind Feuerwehrkräfte aus der Umgebung mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. In der Halle seien mehr als 130 Tonnen Saatgut sowie mehrere Maschinen für die Landwirtschaft gelagert gewesen. Wie lang die Löscharbeiten noch dauern werden und was die Brandursache ist, ist nach den Angaben noch völlig unklar.

(dpa)