Polizei erwischt viele Raser bei Kontrollen

Bei einer Kontrolle hat die Polizei einen Autofahrer in Luckenwalde (Teltow-Fläming) mit 109 Kilometern pro Stunde aus dem Verkehr gezogen - erlaubt waren maximal 50 km/h.

Das teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem großangelegten mehrstündigen Einsatz wurden am Freitag insgesamt 227 Fahrzeuge kontrolliert und 73 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

In 21 Fällen waren Autofahrer laut Polizei zu schnell unterwegs. In 19 Fällen wurden Vorfahrtsverstöße festgestellt, drei Autofahrer fuhren den Angaben nach alkoholisiert. Zwei Autofahrer nutzten der Auswertung der Polizei zufolge während der Fahrt unerlaubt ein Handy, drei Fahrer eine sogenannte Blitzer-Warn-App. Kontrolliert wurde in Kloster Zinna Luckenwalde, Jüterbog und Ludwigsfelde.

